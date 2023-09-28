Портал FourFourTwo назвал лучшего футболиста «нулевых»

«Говорят, что некоторые футболисты играют с улыбкой на лице. Роналдиньо буквально так и делал. Даже в пылу борьбы у бразильца можно было увидеть улыбку до ушей и радость от того, что он находится на футбольном поле.



Английские футбольные болельщики впервые познакомились с ним на чемпионате мира 2002 года, когда мяч после его дальнего удара со штрафного пролетел над головой Дэвида Симена. На протяжении всего турнира его финты, переступы, пасы не глядя, жонглирование мячом и магия самбы воплощали в себе все, чем должен быть бразильский футбол. С Рональдиньо в составе Бразилия завоевала свой пятый по счету титул чемпионов мира.



Переезд в “Барселону” в 2003 году открыл новую эру в истории клуба. Мастерство Роналдиньо вдохновило команду Франка Райкарда на первое за шесть лет чемпионство в Ла Лиге и победу в Лиге Чемпионов в 2006 году. “Самый большой комплимент, который я могу ему сделать, это то, что он вернул “Барселоне” наш дух. Он принес нам успех и дал нам возможность снова улыбаться”, — говорил капитан “Барселоны” Карлес Пуйоль. Все это время Роналдиньо играл с беззаботностью ребенка в парке. Эта улыбка была видна всем, и мы не могли не улыбнуться ей в ответ», — говорится в сопроводительном тексте к рейтингу.