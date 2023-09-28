Портал FourFourTwo назвал лучшего футболиста «нулевых»
Бразильский нападающий Роналдиньо возглавил рейтинг лучших игроков первого десятилетия XXI века по версии британского журнала FourFourTwo.
Бразильский нападающий Роналдиньо возглавил рейтинг лучших игроков первого десятилетия XXI века по версии британского журнала FourFourTwo.
«Говорят, что некоторые футболисты играют с улыбкой на лице. Роналдиньо буквально так и делал. Даже в пылу борьбы у бразильца можно было увидеть улыбку до ушей и радость от того, что он находится на футбольном поле.
Английские футбольные болельщики впервые познакомились с ним на чемпионате мира 2002 года, когда мяч после его дальнего удара со штрафного пролетел над головой Дэвида Симена. На протяжении всего турнира его финты, переступы, пасы не глядя, жонглирование мячом и магия самбы воплощали в себе все, чем должен быть бразильский футбол. С Рональдиньо в составе Бразилия завоевала свой пятый по счету титул чемпионов мира.
Переезд в “Барселону” в 2003 году открыл новую эру в истории клуба. Мастерство Роналдиньо вдохновило команду Франка Райкарда на первое за шесть лет чемпионство в Ла Лиге и победу в Лиге Чемпионов в 2006 году. “Самый большой комплимент, который я могу ему сделать, это то, что он вернул “Барселоне” наш дух. Он принес нам успех и дал нам возможность снова улыбаться”, — говорил капитан “Барселоны” Карлес Пуйоль. Все это время Роналдиньо играл с беззаботностью ребенка в парке. Эта улыбка была видна всем, и мы не могли не улыбнуться ей в ответ», — говорится в сопроводительном тексте к рейтингу.
Рональдиньо выступал за «Барселону» с 2003-го по 2008 год. Всего за каталонский клуб он провел 207 матчей, в которых забил 94 мяча и сделал 70 результативных передач. В 2005 году в составе «Барсы» Рональдиньо стал обладателем «Золотого мяча». Бразилец завершил карьеру в 2015 году, успев поиграть в «Милане», мексиканском «Керетаро», а также в бразильских клубах «Фламенго», «Атлетико Минейро» и «Флуминенсе».
Десятка лучших футболистов первого десятилетия XXI века по версии портала выглядит следующим образом:
На этой неделе портал FourFourTwo также опубликовал рейтинг 10 лучших вратарей XXI века и рейтинг 100 лучших тренеров за всю историю футбола.