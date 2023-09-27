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13:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Портал FourFourTwo назвал лучшего вратаря XXI века

Лучшим голкипером XXI века назван Джанлуиджи Буффон.

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Источник: AP 2023

Помимо бывшего вратаря «Пармы», «Ювентуса», «ПСЖ» и сборной Италии, в рейтинг вошли:

  1. Джанлуиджи Буффон (Италия)
  2. Икер Касильяс (Испания)
  3. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
  4. Петр Чех (Чехия)
  5. Мануэль Нойер (Германия)
  6. Оливер Кан (Германия)
  7. Виктор Вальдес (Испания)
  8. Давид де Хеа (Испания)
  9. Жулио Сезар (Бразилия)
  10. Уго Льорис (Франция).

45-летний Буффон завершил карьеру летом 2023 года. В составе «Ювентуса» голкипер 10 раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Кубок страны. С «Пармой» в сезоне-1998/1999 Буффон стал обладателем Кубка УЕФА. В В 2006 году Буффон в составе сборной Италии стал чемпионом мира.

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