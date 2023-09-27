Портал FourFourTwo назвал лучшего вратаря XXI века

45-летний Буффон завершил карьеру летом 2023 года. В составе «Ювентуса» голкипер 10 раз становился чемпионом Испании и пять раз выигрывал Кубок страны. С «Пармой» в сезоне-1998/1999 Буффон стал обладателем Кубка УЕФА. В В 2006 году Буффон в составе сборной Италии стал чемпионом мира.