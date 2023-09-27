FourFourTwo назвал лучшего тренера за всю историю футбола

Портал FourFourTwo составил рейтинг из 100 лучших футбольных тренеров всех времен.

Возглавил список Алекс Фергюсон, работавший с «Манчестер Юнайтед» с 1986-го по 2013 год, а также тренировавший ранее сборную Шотландии, «Абердин» и «Сент-Миррен».

Второе и третье место заняли нидерландские тренеры Ринус Михелс и Йохан Кройф, каждый из которых тренировал «Аякс» и «Барселону». Михелс также приводил к победе на Евро-1988 сборную Нидерландов.

Лучшим из действующих специалистов был назван тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который также работал с «Барселоной» и «Баварией» (5-е место).

На 10-м месте рейтинга расположился легендарный советский тренер Валерий Лобановский. Про Лобановского FourFourTwo написал: «Если вы когда-нибудь объясняли относительные преимущества “ожидаемых голов” своему отцу, тогда благодарить придется только одного человека. В 1972 году Лобановский объединился с профессором Анатолием Зеленцовым и начал корпеть над бесконечными статистическими потоками. “Вся жизнь, — говорил Лобановский, — это число”. Требуя “универсальности” от своих игроков, он выиграл с киевским “Динамо” 13 чемпионских титулов (8 советских, 5 украинских) и два Кубка обладателей кубков. 30 наград сделали его самым титулованным тренером XX века».

Виктор Маслов был помещен на 34-ю строчку рейтинга. Тренер, приводивший «Торпедо» и киевское «Динамо» к победам в чемпионате СССР, назван наименее известным из пионеров футбола. Команды Маслова первыми активно применяли прессинг и перешли с популярной в то время схемы a 4−2−4 на 4−4−2.

На 67-м месте находится Гавриил Качалин, который приводил сборную СССР к победам на Олимпиаде в Мельбурне в 1956-м и чемпионате Европы 1960 года.

На 24-м и 37-м местах находятся бывшие тренеры сборной России Фабио Капелло и Гус Хиддинк.