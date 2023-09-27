FourFourTwo назвал лучшего тренера за всю историю футбола
Лучшим менеджером был назван бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.
Лучшим менеджером был назван бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.
Портал FourFourTwo составил рейтинг из 100 лучших футбольных тренеров всех времен.
Возглавил список Алекс Фергюсон, работавший с «Манчестер Юнайтед» с 1986-го по 2013 год, а также тренировавший ранее сборную Шотландии, «Абердин» и «Сент-Миррен».
Второе и третье место заняли нидерландские тренеры Ринус Михелс и Йохан Кройф, каждый из которых тренировал «Аякс» и «Барселону». Михелс также приводил к победе на Евро-1988 сборную Нидерландов.
Лучшим из действующих специалистов был назван тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который также работал с «Барселоной» и «Баварией» (5-е место).
На 10-м месте рейтинга расположился легендарный советский тренер Валерий Лобановский. Про Лобановского FourFourTwo написал: «Если вы когда-нибудь объясняли относительные преимущества “ожидаемых голов” своему отцу, тогда благодарить придется только одного человека. В 1972 году Лобановский объединился с профессором Анатолием Зеленцовым и начал корпеть над бесконечными статистическими потоками. “Вся жизнь, — говорил Лобановский, — это число”. Требуя “универсальности” от своих игроков, он выиграл с киевским “Динамо” 13 чемпионских титулов (8 советских, 5 украинских) и два Кубка обладателей кубков. 30 наград сделали его самым титулованным тренером XX века».
Виктор Маслов был помещен на 34-ю строчку рейтинга. Тренер, приводивший «Торпедо» и киевское «Динамо» к победам в чемпионате СССР, назван наименее известным из пионеров футбола. Команды Маслова первыми активно применяли прессинг и перешли с популярной в то время схемы a 4−2−4 на 4−4−2.
На 67-м месте находится Гавриил Качалин, который приводил сборную СССР к победам на Олимпиаде в Мельбурне в 1956-м и чемпионате Европы 1960 года.
На 24-м и 37-м местах находятся бывшие тренеры сборной России Фабио Капелло и Гус Хиддинк.
На 87-м месте находится экс-тренер «Зенита» Мирча Луческу. Румынский специалист сменил множество мест работы, в том числе возглавлял сборную своей страны, «Галатасарай», «Интер», донецкий «Шахтер», а сейчас тренирует киевское «Динамо».