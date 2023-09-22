ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол
Международная федерация футбола назвала претендентов на приз, вручаемый футболисту, забившему самый красивый гол года.
Международная федерация футбола назвала претендентов на приз, вручаемый футболисту, забившему самый красивый гол года.
Экспертами ФИФА были отобраны голы, забитые с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.
На премию номинированы:
1. Аргентинский игрок «Цинциннати» Альваро Барреаль забил мяч в ворота «Питтсбург Риверхаундс» в четвертьфинале Открытого кубка США. «Цинциннати» вышел в полуфинал, в котором в серии пенальти уступил клубу Лионеля Месси «Интер Майами».
2. Линда Кайседо из сборной Колумбии на чемпионате мира среди женщин помогла своей сборной одержать неожиданную победу над Германией. Немки впервые в своей истории не смогли выйти из группы. А сборная Колумбии впервые в своей истории дошла до четвертьфинала.
3. Гол парагвайца Хулио Энсисо из «Брайтона» в майском матче АПЛ помог его клубу добыть ничью с чемпионами Англии из «Манчестер Сити». «Брайтон» по итогам сезона занял шестое место и впервые в своей истории вышел в еврокубки.
4. Гол Кан Сон Джина на Кубке Азии среди юношей до 20 лет принес победу над сборной Иордании. Корейцы дошли до полуфинала, где в серии пенальти уступили будущим победителям — сборной Узбекистана.
5. Австралийка Сэм Керр на чемпионате мира среди женщин сравняла счет в матче со сборной Англии. Соперницы затем забили еще дважды и вышли в финал, а сборная Австралии на домашнем турнире заняла четвертое место.
6. Брайан Лосано из мексиканского «Атласа» а матче Клаусуры сверхдальним ударом в «девятку» поразил ворота «Америки».
7. Гильерме Мадуга из «Ботафого» в матче чемпионата Бразилии забивает в ворота «Новоризонтино» эффектным ударом.
8. Иван Моранте из «Ибицы» ударом по летящему мячу из-за пределов штрафной поразил ворота «Бургоса» в матче испанской Сегунды.
9. «Спортинг» обыграл «Боавишту» со счетом 3:0 в матче португальского чемпионата. Нуну Сантуш точным и красивым ударом рабоной завершил быструю атаку лиссабонского клуба.
10. Гол Асхата Тагыбергена, забитый на 86-й минуте, помог сборной Казахстана одержать сенсационную победу над сборной Дании со счетом 3:2. После шести туров отборочного цикла сборная Казахстана набрала 12 очков и занимает четвертое место в группе, уступая сборным Словении, Дании и Финляндии. При этом от лидеров группы, словенцев, сборную Казахстана отделяет всего одно очко.
11. Бразильянка Беатрис Занератто на чемпионате мира среди женщин помогла своей сборной разгромить Панаму. Затем сборная Бразилии уступила француженкам и сыграла вничью со сборной Ямайки, сенсационно вылетев из розыгрыша медалей.
Обладателя премии Ференца Пушкаша выберут легенды футбола и болельщики.