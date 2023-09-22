ФИФА объявила номинантов на премию Пушкаша за самый красивый гол

Экспертами ФИФА были отобраны голы, забитые с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

На премию номинированы:

1. Аргентинский игрок «Цинциннати» Альваро Барреаль забил мяч в ворота «Питтсбург Риверхаундс» в четвертьфинале Открытого кубка США. «Цинциннати» вышел в полуфинал, в котором в серии пенальти уступил клубу Лионеля Месси «Интер Майами».

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2. Линда Кайседо из сборной Колумбии на чемпионате мира среди женщин помогла своей сборной одержать неожиданную победу над Германией. Немки впервые в своей истории не смогли выйти из группы. А сборная Колумбии впервые в своей истории дошла до четвертьфинала.

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3. Гол парагвайца Хулио Энсисо из «Брайтона» в майском матче АПЛ помог его клубу добыть ничью с чемпионами Англии из «Манчестер Сити». «Брайтон» по итогам сезона занял шестое место и впервые в своей истории вышел в еврокубки.

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4. Гол Кан Сон Джина на Кубке Азии среди юношей до 20 лет принес победу над сборной Иордании. Корейцы дошли до полуфинала, где в серии пенальти уступили будущим победителям — сборной Узбекистана.

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5. Австралийка Сэм Керр на чемпионате мира среди женщин сравняла счет в матче со сборной Англии. Соперницы затем забили еще дважды и вышли в финал, а сборная Австралии на домашнем турнире заняла четвертое место.

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6. Брайан Лосано из мексиканского «Атласа» а матче Клаусуры сверхдальним ударом в «девятку» поразил ворота «Америки».

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7. Гильерме Мадуга из «Ботафого» в матче чемпионата Бразилии забивает в ворота «Новоризонтино» эффектным ударом.

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8. Иван Моранте из «Ибицы» ударом по летящему мячу из-за пределов штрафной поразил ворота «Бургоса» в матче испанской Сегунды.

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9. «Спортинг» обыграл «Боавишту» со счетом 3:0 в матче португальского чемпионата. Нуну Сантуш точным и красивым ударом рабоной завершил быструю атаку лиссабонского клуба.

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10. Гол Асхата Тагыбергена, забитый на 86-й минуте, помог сборной Казахстана одержать сенсационную победу над сборной Дании со счетом 3:2. После шести туров отборочного цикла сборная Казахстана набрала 12 очков и занимает четвертое место в группе, уступая сборным Словении, Дании и Финляндии. При этом от лидеров группы, словенцев, сборную Казахстана отделяет всего одно очко.

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11. Бразильянка Беатрис Занератто на чемпионате мира среди женщин помогла своей сборной разгромить Панаму. Затем сборная Бразилии уступила француженкам и сыграла вничью со сборной Ямайки, сенсационно вылетев из розыгрыша медалей.

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