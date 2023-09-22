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14:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист сборной Казахстана попал в номинанты на премию Пушкаша

Международная федерация футбола назвала претендентов на приз, вручаемый футболисту, забившему самый красивый гол года.

Казахстан
Ордабасы
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Экспертами ФИФА были отобраны голы забитые с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

Среди 11 номинантов на награду оказался гол полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в ворота сборной Дании в матче квалификации Евро-2024.

Гол Тагыбергена, забитый на 86-й минуте, помог сборной Казахстана одержать сенсационную победу над сборной Дании со счетом 3:2.

После шести туров отборочного цикла сборная Казахстана набрала 12 очков и занимает четвертое место в группе, уступая сборным Словении, Дании и Финляндии. При этом от лидеров группы, словенцев, сборную Казахстана отделяет всего одно очко.

Асхату Тагыбергену 33 года, полузащитник выступает за «Ордабасы» из Шымкента.

Обладателя премии Ференца Пушкаша выберут легенды футбола и болельщики.

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 Футболист сборной Казахстана попал в номинанты на премию Пушкаша
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