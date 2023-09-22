Футболист сборной Казахстана попал в номинанты на премию Пушкаша

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239406" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Экспертами ФИФА были отобраны голы забитые с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

Среди 11 номинантов на награду оказался гол полузащитника сборной Казахстана Асхата Тагыбергена в ворота сборной Дании в матче квалификации Евро-2024.

Гол Тагыбергена, забитый на 86-й минуте, помог сборной Казахстана одержать сенсационную победу над сборной Дании со счетом 3:2.

После шести туров отборочного цикла сборная Казахстана набрала 12 очков и занимает четвертое место в группе, уступая сборным Словении, Дании и Финляндии. При этом от лидеров группы, словенцев, сборную Казахстана отделяет всего одно очко.

Асхату Тагыбергену 33 года, полузащитник выступает за «Ордабасы» из Шымкента.