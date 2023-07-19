«Лужники» вошли в список 100 лучших стадионов мира

«“Лужники” были местом многих спортивных драм: роковой промах Джона Терри в финале Лиги чемпионов-2008, крах сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018. Тем летом в “Лужниках” Россия разгромила Саудовскую Аравию и обыграла по пенальти Испанию, а сборные Дании и Франции выдали единственный матч того мундиаля без забитых мячей. “Лужники” — колоссальный стадион, с прекрасным видом со всех сторон, но, как прекрасно знают французы, которые праздновали на поле после свой второй титул чемпионов мира, здесь бывает немало дождливых дней», — отметили составители рейтинга.