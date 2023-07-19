«Лужники» вошли в список 100 лучших стадионов мира
Московский стадион «Лужники» вошел в рейтинг 100 лучших стадионов мира по версии портала FourFourTwo.
Московский стадион «Лужники» вошел в рейтинг 100 лучших стадионов мира по версии портала FourFourTwo.
Самый большой стадион России занял 58-е место в рейтинге. «Лужники» оказались единственным российским стадионом, включенным в этот список.
«“Лужники” были местом многих спортивных драм: роковой промах Джона Терри в финале Лиги чемпионов-2008, крах сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018. Тем летом в “Лужниках” Россия разгромила Саудовскую Аравию и обыграла по пенальти Испанию, а сборные Дании и Франции выдали единственный матч того мундиаля без забитых мячей. “Лужники” — колоссальный стадион, с прекрасным видом со всех сторон, но, как прекрасно знают французы, которые праздновали на поле после свой второй титул чемпионов мира, здесь бывает немало дождливых дней», — отметили составители рейтинга.
Лучшим стадионом мира по версии издания стал аргентинская «Бомбонера». Второе место в рейтинге заняла бразильская «Маракана», третей — домашний стадион дортмундской «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк».