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09:57 (мск), источник: Sportmail.ru

«Лужники» вошли в список 100 лучших стадионов мира

Московский стадион «Лужники» вошел в рейтинг 100 лучших стадионов мира по версии портала FourFourTwo.

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Источник: РИА "Новости"

Самый большой стадион России занял 58-е место в рейтинге. «Лужники» оказались единственным российским стадионом, включенным в этот список.

«“Лужники” были местом многих спортивных драм: роковой промах Джона Терри в финале Лиги чемпионов-2008, крах сборной Англии в полуфинале ЧМ-2018. Тем летом в “Лужниках” Россия разгромила Саудовскую Аравию и обыграла по пенальти Испанию, а сборные Дании и Франции выдали единственный матч того мундиаля без забитых мячей. “Лужники” — колоссальный стадион, с прекрасным видом со всех сторон, но, как прекрасно знают французы, которые праздновали на поле после свой второй титул чемпионов мира, здесь бывает немало дождливых дней», — отметили составители рейтинга.

Лучшим стадионом мира по версии издания стал аргентинская «Бомбонера». Второе место в рейтинге заняла бразильская «Маракана», третей — домашний стадион дортмундской «Боруссии» «Сигнал Идуна Парк».

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«Лужники» вошли в список 100 лучших стадионов мира
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