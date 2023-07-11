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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
14:12 (мск), источник: Sportmail.ru

На стадионе «Камп Ноу» разрушают одну из стен в ходе реконструкции

Стадион футбольного клуба «Барселона» «Камп Ноу» проходит реконструкцию. Строители разрушают одну из стен.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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«Барселона» не сыграет на «Камп Ноу» в ближайший год. Работы планируют завершить в 2026 году, стадион будет вмещать 105 тысяч зрителей.

В будущем сезоне каталонский клуб будет проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе, расположенном в четырех километрах от «Камп Ноу» на холме Монжуик. Арена вмещает 50 тысяч зрителей. С 1997-го по 2009 год там играл «Эспаньол».

В новом сезоне, в матче первого круга Ла Лиги «Барселона» 13 августа в гостях встретится с «Хетафе». Во 2-м туре состоится первая домашняя игра «сине-гранатовых» с «Кадисом».

В прошедшем сезоне «Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в 27-й раз в истории.

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