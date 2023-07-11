На стадионе «Камп Ноу» разрушают одну из стен в ходе реконструкции

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=605dbba25bbc9635&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456239115" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» не сыграет на «Камп Ноу» в ближайший год. Работы планируют завершить в 2026 году, стадион будет вмещать 105 тысяч зрителей.

В будущем сезоне каталонский клуб будет проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе, расположенном в четырех километрах от «Камп Ноу» на холме Монжуик. Арена вмещает 50 тысяч зрителей. С 1997-го по 2009 год там играл «Эспаньол».

В новом сезоне, в матче первого круга Ла Лиги «Барселона» 13 августа в гостях встретится с «Хетафе». Во 2-м туре состоится первая домашняя игра «сине-гранатовых» с «Кадисом».