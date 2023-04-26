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14:47 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» поднимет цены на абонементы

В следующем сезоне клуб повысит цены.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

В следующем сезоне футбольный клуб «Барселона» поднимет цены на абонементы, в связи с временным переездом на Олимпийский стадион на холме Монтжуик.

Клуб планирует базироваться там до ноября 2024 года, пока ведутся работы по реконструкции «Камп Ноу».

Олимпийский стадион на Монтжуике вмещает в себя в два раза меньше болельщиков, чем домашняя арена каталонцев.

Самый дешевый абонемент подорожает со 144 до 506 евро, а самый дорогой — с 1191 до 1738 евро, сообщает Football Espana.

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