В следующем сезоне футбольный клуб «Барселона» поднимет цены на абонементы, в связи с временным переездом на Олимпийский стадион на холме Монтжуик.

Клуб планирует базироваться там до ноября 2024 года, пока ведутся работы по реконструкции «Камп Ноу».

Олимпийский стадион на Монтжуике вмещает в себя в два раза меньше болельщиков, чем домашняя арена каталонцев.