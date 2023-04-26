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11:51 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Месси просил у «ПСЖ» повышения зарплаты после победы на ЧМ-2022

Звездный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси запрашивал у клуба повышения зарплаты в ходе переговоров о своем новом контракте. Об этом сообщает издание Le Parisien.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Сообщается, что «ПСЖ» достиг с Месси устной договоренности о продлении контракта в конце 2022 года и планировал продлить 35-летнего аргентинца на нынешних условиях. Однако после победы на ЧМ-2022 Месси запросил повышение заработной платы.

На данный момент руководство парижан не готово пересматривать его зарплату в сторону повышения, но все еще намерено сохранить Месси в своем составе. Его действующий контракт истекает в конце июня 2023 года.

Последнее время в СМИ все чаще муссируются слухи о возможном возвращении Месси в «Барселону», которую он на правах свободного агента покинул летом 2021 года. Несколько дней назад Месси в окружении семьи был замечен в аэропорту Барселоны с большим количеством багажа.

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