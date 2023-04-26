СМИ: Месси просил у «ПСЖ» повышения зарплаты после победы на ЧМ-2022
Звездный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси запрашивал у клуба повышения зарплаты в ходе переговоров о своем новом контракте. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Звездный нападающий «ПСЖ» Лионель Месси запрашивал у клуба повышения зарплаты в ходе переговоров о своем новом контракте. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Сообщается, что «ПСЖ» достиг с Месси устной договоренности о продлении контракта в конце 2022 года и планировал продлить 35-летнего аргентинца на нынешних условиях. Однако после победы на ЧМ-2022 Месси запросил повышение заработной платы.
На данный момент руководство парижан не готово пересматривать его зарплату в сторону повышения, но все еще намерено сохранить Месси в своем составе. Его действующий контракт истекает в конце июня 2023 года.
Последнее время в СМИ все чаще муссируются слухи о возможном возвращении Месси в «Барселону», которую он на правах свободного агента покинул летом 2021 года. Несколько дней назад Месси в окружении семьи был замечен в аэропорту Барселоны с большим количеством багажа.