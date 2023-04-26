СМИ: Месси просил у «ПСЖ» повышения зарплаты после победы на ЧМ-2022

Сообщается, что «ПСЖ» достиг с Месси устной договоренности о продлении контракта в конце 2022 года и планировал продлить 35-летнего аргентинца на нынешних условиях. Однако после победы на ЧМ-2022 Месси запросил повышение заработной платы.

На данный момент руководство парижан не готово пересматривать его зарплату в сторону повышения, но все еще намерено сохранить Месси в своем составе. Его действующий контракт истекает в конце июня 2023 года.