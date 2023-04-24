Будущее Неймара и Мбаппе в «ПСЖ» при вероятном уходе Месси под вопросом

Лионель Месси, скорее всего покинет клуб «ПСЖ» этим летом. А будущее Неймара и Мбаппе может оказаться под вопросом.

Клуб больше не считает приоритетом заключение нового контракта с Месси, сообщают в Mirror. Президент Нассер Аль-Хелаифи намерен переориентировать стратегию клуба на подписание молодых и талантливых французских футболистов. Этот процесс уже начался год назад, когда из шести игроков приобретенных летом самым старшим был Фабиан Руис, которому 26 лет.