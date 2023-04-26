«Барселона» построит музей Месси

«Барселона» хочет переоборудовать здание штаб-квартиры молодежной академии «Барсы» возле стадиона «Камп Ноу» в музей, который будет посвящен футболисту Лионелю Месси. Музей будет привлекать тысячи туристов и приносить постоянный доход, сообщает AS .

Деньги от прибыли музея помогут организации приобрести Месси, у которого через несколько месяцев закончится контракт с «ПСЖ». Но чтобы обеспечить возвращение Лео, клубу нужно разгрузить платежную ведомость, отпустив некоторых футболистов.