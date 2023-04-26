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14:03 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» построит музей Месси

«Барселона» откроет музей Лионеля Месси, чтобы собрать деньги на трансфер самого футболиста.

Барселона
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Источник: AP 2022

«Барселона» хочет переоборудовать здание штаб-квартиры молодежной академии «Барсы» возле стадиона «Камп Ноу» в музей, который будет посвящен футболисту Лионелю Месси. Музей будет привлекать тысячи туристов и приносить постоянный доход, сообщает AS.

Деньги от прибыли музея помогут организации приобрести Месси, у которого через несколько месяцев закончится контракт с «ПСЖ». Но чтобы обеспечить возвращение Лео, клубу нужно разгрузить платежную ведомость, отпустив некоторых футболистов.

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