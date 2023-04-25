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11:13 (мск), источник: Sportmail.ru

«Барселона» получила кредит 1,5 млрд евро на реконструкцию своего стадиона

«Барселона» договорилась о финансировании проекта Espai Barça. Об этом каталонский клуб сообщил на своем официальном сайте.

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Источник: Reuters

Руководство клуба заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро, которые будут предоставлены 20 инвесторами. Также документ предусматривает гибкую структуру платежей, которые будут производиться «Барселоной» в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет. По сообщениям испанской прессы, процентная ставка может составить от 5,1 др 6%.

Проект Espai Barça (исп. — пространство «Барсы») — это грандиозный проект по реконструкции всей инфраструктуры клуба. В частности, он включает в себя реконструкцию стадиона «Камп Ноу» и увеличение его вместимости до 105 тыс. человек, модернизации прилегающей к стадиону территории и возведения новых структурных объектов.

Клуб начнет рассчитываться по этой операции после окончания работ на «Камп Ноу», которые планируется завершиться к лету 2026 года. Каталонцы намерены использовать доход от функционирования арены, который, согласно прогнозам, составит около 247 млн евро.

Кроме того, в заявлении клуба отдельно отмечается, что никакие активы клуба не использовались в качестве гарантии для данного кредита.

В ближайшие «Барселона» клуб проведет пресс-конференцию, посвященную всем деталям данной сделки.

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