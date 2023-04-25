«Барселона» получила кредит 1,5 млрд евро на реконструкцию своего стадиона
«Барселона» договорилась о финансировании проекта Espai Barça. Об этом каталонский клуб сообщил на своем официальном сайте.
«Барселона» договорилась о финансировании проекта Espai Barça. Об этом каталонский клуб сообщил на своем официальном сайте.
Руководство клуба заключило соглашение на сумму 1,45 млрд евро, которые будут предоставлены 20 инвесторами. Также документ предусматривает гибкую структуру платежей, которые будут производиться «Барселоной» в течение 5, 7, 9, 20 и 24 лет. По сообщениям испанской прессы, процентная ставка может составить от 5,1 др 6%.
Проект Espai Barça (исп. — пространство «Барсы») — это грандиозный проект по реконструкции всей инфраструктуры клуба. В частности, он включает в себя реконструкцию стадиона «Камп Ноу» и увеличение его вместимости до 105 тыс. человек, модернизации прилегающей к стадиону территории и возведения новых структурных объектов.
Клуб начнет рассчитываться по этой операции после окончания работ на «Камп Ноу», которые планируется завершиться к лету 2026 года. Каталонцы намерены использовать доход от функционирования арены, который, согласно прогнозам, составит около 247 млн евро.
Кроме того, в заявлении клуба отдельно отмечается, что никакие активы клуба не использовались в качестве гарантии для данного кредита.
В ближайшие «Барселона» клуб проведет пресс-конференцию, посвященную всем деталям данной сделки.