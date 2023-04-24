«Барселона» продаст Торреса на 30 миллионов евро дешевле
В клубе готовы продать Торреса.
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В клубе готовы продать Торреса.
Футбольный клуб «Барселона» готова продать Феррана Торреса за 25 миллионов евро, пишет журналист Хави Мигель в своих соцсетях.
Торрес стал игроком каталонцев в декабре 2021 года. Общая сумма трансфера испанского футболиста из «Манчестер Сити» составила 55 миллионов евро. «Барселона» продолжает выплачивать эту сумму частями.
В текущем сезоне Торрес в 39 матчах во всех турнирах забил семь голов и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2027 года.