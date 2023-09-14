Эмблемы двух клубов РПЛ вошли в рейтинг лучших в истории футбола

Источник: Соцсети

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ЦСКА: «Эмблема ЦСКА с кириллическими буквами и квадратным видом была введена в 2003 году, а затем снова обновлена в 2008 году, чтобы стать больше, жирнее и ярче. ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, прежде чем в 1923 году на эмблеме появилась красная звезда. С годами он развивался, в него добавляли новые элементы и со временем он становился все ярче — с венками из листьев, лентами и эмблемой».