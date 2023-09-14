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10:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Эмблемы двух клубов РПЛ вошли в рейтинг лучших в истории футбола

Эмблемы футбольных клубов ЦСКА и «Зенит» вошли в сотню лучших эмблем в истории мирового футбола по версии издания FourFourTwo.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Соцсети

Рейтинг не ранжирован по местам и опубликован в алфавитном порядке. К каждому логотипу прилагается текст с его описанием и значимостью для футбола.

ЦСКА: «Эмблема ЦСКА с кириллическими буквами и квадратным видом была введена в 2003 году, а затем снова обновлена в 2008 году, чтобы стать больше, жирнее и ярче. ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, прежде чем в 1923 году на эмблеме появилась красная звезда. С годами он развивался, в него добавляли новые элементы и со временем он становился все ярче — с венками из листьев, лентами и эмблемой».

«Зенит»: «Читаешь и ищешь слово “Зенит”, но оно так и не появляется. Это “3”? “H”? Потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не тем алфавитом, который мы знаем и любим, но мы узнаем хороший дизайн, когда увидим его».

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