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16:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Вильзон Изидор сравнил «Зенит» с «ПСЖ»

Нападающий «Зенита» Вильзон Изидор дал клубной пресс-службе первое интервью в качестве игрока петербургской команды.

Зенит
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Источник: ФК "Зенит"

«Я играл против “Зенита” дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3. Воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против “Зенита”, понимаешь, что это самый большой клуб России, это как “ПСЖ” во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдет мне только на пользу», — сказал Изидор.

Изидор стал игроком «Зенита» в субботу, 9 сентября. Петербургский клуб взял игрока в аренду с последующим правом выкупа. За новый клуб он будет выступать под 10-м номером.

«Я выбрал номер 10, потому что я играл под ним в “Локомотиве”, и мне он действительно нравится. А еще раньше под десяткой играл мой друг Малком, он сказал мне, что считает меня достойным преемником этого номера. И я согласился», — отметил футболист.

Изидор перешел в «Локомотив» зимой 2022 года из «Монако». В составе «железнодрожников» 23-летний француз провел 42 матча, в которых забил 19 мячей и отдал семь результативных передач.

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