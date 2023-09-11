Вильзон Изидор сравнил «Зенит» с «ПСЖ»

«Я играл против “Зенита” дважды — один раз мы проиграли 0:5, второй раз — 1:3. Воспоминания о тех матчах не самые приятные. Но, когда играешь против “Зенита”, понимаешь, что это самый большой клуб России, это как “ПСЖ” во Франции. Это большая команда, большой стадион, потрясающие болельщики и сильные игроки, поэтому я очень счастлив быть здесь и продолжать свое развитие вместе с этими парнями и с этим городом. Это точно пойдет мне только на пользу», — сказал Изидор.

Изидор стал игроком «Зенита» в субботу, 9 сентября. Петербургский клуб взял игрока в аренду с последующим правом выкупа. За новый клуб он будет выступать под 10-м номером.

«Я выбрал номер 10, потому что я играл под ним в “Локомотиве”, и мне он действительно нравится. А еще раньше под десяткой играл мой друг Малком, он сказал мне, что считает меня достойным преемником этого номера. И я согласился», — отметил футболист.