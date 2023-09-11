События недели. Медведев проиграл Джоковичу, 18 новичков в сборной России, Изидор сбежал в «Зенит», Рубиалес все-таки уходит

Трое россиян дошли до финала US Open

Первая ракетка России Даниил Медведев в трех сетах проиграл сербу Новаку Джоковичу в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Несмотря на поражение, россиянин вполне может занести этот турнир себе в актив. В полуфинале он обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса и вышел в свой первый финал турниров «Большого шлема» с января 2022 года. Джокович же продолжает укреплять свое величие — он завоевал свой 24-й титул «Большого шлема», став абсолютным рекордсменом по их числу в Открытую эру.

В женском парном разряде 39-летняя Вера Звонарева с немецкой теннисисткой Лауры Зигемунд дошли до финала, где уступили австрало-канадской паре Эрин Рутлифф — Габриэла Дабровски. Единственной российской чемпионкой US Open стала 18-летняя Анастасия Гурьева, которая вместе с румынкой Марой Гаэ победила в парном юниорском разряде и одержала свою первую победу на турнирах «Большого шлема».

После US Open сменились лидеры рейтингов в мужском и женском одиночном разрядах. Новак Джокович в 10-й раз возглавил рейтинг ATP, а первую строчку рейтинга WTA впервые в карьере заняла белоруска Арина Соболенко.

Карпин запустил смену поколений в сборной России

Сборная России провела первый товарищеский матч с марта. Соперником стала олимпийская команда Египта, с которой наши футболисты разошлись миром (1:1). Сборная провела матч в экспериментальном составе — в национальной команде дебютировали сразу 18 новых футболистов. Главный тренер сборной Валерий Карпин после матча заявил, что еще не всех игроков успел запомнить по именам. На этой неделе сборная России проведет еще один спарринг с египтянами, а затем сыграет со сборной Катара.

Тем временем в РПЛ во время международной паузы состоялась третья тренерская отставка в этом сезоне. «Факел» расстался с Вадимом Евсеевым, причем как выяснилось позднее, 47-летний специалист узнал о своей отставке по телефону. Под его руководством воронежский клуб провел всего десять матчей, в которых одержал лишь две победы и осел в чемпионате на предпоследнем, 15-м месте.

«Зенит» нашел замену Малкому в «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор стал игроком «Зенита». Перед этим 23-летний француз без разрешения клуба уехал на родину и дал понять «железнодорожникам», что больше не хочет возвращаться в Россию. В связи с этим его переход в «Зенит» стал большой неожиданностью. Питерцы арендовали Изидора на один сезон за 1,35 млн евро с обязательной опцией выкупа. В новом клубе француз взял 10-й номер, который ранее принадлежал бразильцу Малкому.

Еще одним примечательным переходом минувшей недели стало возвращение Александра Кокорина в кипрский «Арис». Клуб арендовал 32-летнего нападающего у «Фиорентины» на один сезон. Таким образом Кокорин больше не вернется в итальянский клуб, так как его контракт с «фиалками» истекает по окончании этого сезона. За три года в «Фиорентине» нападающий провел 12 матчей и не забил ни одного гола, сыграв за клуб в общей сложности 219 минут.

Сборная Германии позорится перед домашним Евро

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку после крупного поражения в товарищеском матче от сборной Японии (1:4). Под его руководством «бундестим» проиграла четыре из пяти последних матчей. В Германии этот результат называют не иначе как позором. Примечательно, что сборная Германии решилась на смену тренера за девять месяцев до старта домашнего Евро.

Из других любопытных матчей сборных стоит выделить разгромное поражение сборной Грузии от Испании (1:7) в домашнем отборочном матче Евро, ставшее для них крупнейшим поражением за всю 33-летнюю историю. В составе испанской сборной дебютировал восходящий талант «Барселоны» Ламин Ямаль, отличившийся забитым мячом. В возрасте 16 лет и 57 дней он стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Месси в гонке за восьмым «Золотым мячом»

France Football объявил имена претендентов на «Золотой мяч». В список вошли имена 30 футболистов, среди которых Лионель Месси, Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе. Криштиану Роналду впервые с 2003 года не вошел в число номинантов. Сразу после этого португалец заявил, что его соперничество с Месси уже окончено. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 30 октября в Париже.

Рубиалес — на выход, Антони — на вход

Скандал с главой Королевской испанской футбольной федерации Луисом Рубиалесом, который поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы на женском чемпионате мира, подошел к своему логическому завершению. Рубиалес сообщил, что покинет пост главы федерации. За несколько дней до этого Эрмосо подала на него жалобу в испанскую прокуратуру. Теперь в отношении Рубиалеса могут возбудить уголовное дело по статье о сексуальном насилии, по которому функционеру может грозить до четырех лет лишения свободы.

Между тем в европейском футболе разгорается новый скандал. На вингера «Манчестер Юнайтед» Антони завели дело о домашнем насилии, причем обвинения в адрес 23-летнего бразильца выдвинули сразу несколько женщин. Футболиста исключили из сборной Бразилии, а затем отстранили от тренировок с «Манчестер Юнайтед».

Первые поражения СКА, ЦСКА и «Ак Барса» в КХЛ

В КХЛ завершилась первая неделя нового регулярного чемпионата, которая подарила нам несколько сенсационных результатов. «Ак Барс» дома уступил «Сочи» (1:3), СКА завершил выездную серию двумя поражениями — от «Трактора» (3:4) и «Локомотива» (2:3), а ЦСКА неожиданно уступил «Куньлуню» (2:3 ОТ). Китайский клуб пока возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Без поражений идут нижегородское «Торпедо» и омский «Авангард», без побед — «Барыс» и нижнекамский «Нефтехимик».

Немцы завершили доминирование США в баскетболе

Германия впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу. В полуфинале немцы сенсационно обыграли сборную США (113:111), а в финале одержали победу над сборной Сербии (83:77). Американцы второй турнир подряд остаются без медалей чемпионата мира — в матче за бронзовые медали они уступили сборной Канады (118:127 ОТ).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=7f725ee04eeafdee&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&id=456239369&autoplay=1" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Российскую тяжелоатлетку лишили трех мировых рекордов

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне лишил российскую тяжелоатлетку Татьяну Каширину трех мировых рекордов и трех золотых медалей чемпионатов мира. В августе 32-летняя спортсменка была дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

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