СМИ: Антони обвинили в агрессивном поведении еще две девушки

Ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин заявила, что бразильский футболист неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023 года. Девушка подала заявление на игрока в бразильскую и британскую полицию. Сам Антони отверг все обвинения, при этом на фоне такого скандала его исключили из состава сборной Бразилии на ближайшие матчи.

Как сообщает источник, в четверг еще две девушки в Бразилии выступили с обвинениями против нападающего. Студентка Райсса де Фрейтас утверждает, что ей понадобилось лечение в больнице после нападения со стороны Антони возле ночного клуба в Сан-Паулу в мае 2022 года. Ингрид Лана, 33-летний банкир, сообщила, что спортсмен проявил агрессию по отношению к ней в октябре — он принуждал ее к сексу и ударил головой о стену.