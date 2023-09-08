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Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
10:09 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Антони обвинили в агрессивном поведении еще две девушки

Против футболиста «Манчестер Юнайтед» Антони выдвинули обвинения в агрессивном поведении еще две девушки, сообщает Daily Mail.

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Источник: Reuters

Ранее бывшая девушка Антони Габриэла Каваллин заявила, что бразильский футболист неоднократно нападал на нее в период с июня 2022 года по май 2023 года. Девушка подала заявление на игрока в бразильскую и британскую полицию. Сам Антони отверг все обвинения, при этом на фоне такого скандала его исключили из состава сборной Бразилии на ближайшие матчи.

Как сообщает источник, в четверг еще две девушки в Бразилии выступили с обвинениями против нападающего. Студентка Райсса де Фрейтас утверждает, что ей понадобилось лечение в больнице после нападения со стороны Антони возле ночного клуба в Сан-Паулу в мае 2022 года. Ингрид Лана, 33-летний банкир, сообщила, что спортсмен проявил агрессию по отношению к ней в октябре — он принуждал ее к сексу и ударил головой о стену.

23-летний игрок является воспитанником бразильского «Сан-Паулу». В «Манчестер Юнайтед» футболист перешел из нидерландского «Аякса» в 2022 году. В составе англичан Антони принял участие в 48 матчах, в которых смог забить восемь голов и отдать три результативные передачи.

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