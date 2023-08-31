Тяжелоатлетку Каширину дисквалифицировали на восемь лет за допинг

О вынесенном Спортивным арбитражным судом (CAS) решении сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Согласно решению CAS, спортсменка наказана за употребление запрещенных препаратов на восемь лет, начиная с даты вынесения вердикта, то есть с 28 августа. С зачетом отбытого срока временного отстранения спортсменка дисквалифицирована до 9 января 2030 года.

Каширина была уличена в употреблении запрещенных препаратов в ноябре 2020 года и временно отстранена от соревнований. Нарушение тяжелоатлетки было обнаружено в ходе расследования, касающегося данных Московской антидопинговой лаборатории. 30 июня 2022 года антидопинговый комитет (ДАК РУСАДА) признал Каширину невиновной. Таким образом, вердикт CAS отменяет решение ДАК РУСАДА.