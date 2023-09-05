«Арис» объявил о переходе Александра Кокорина

32-летний Кокорин перешел в клуб из «Фиорентины» на правах аренды. Как сообщает Sport24, с российским нападающим будет подписан полноценный контракт с опцией продления еще на сезон.

«Долгое ожидание того стоило, ведь нашей команде удалось подписать российскую звезду на правах аренды из “Фиорентины” на один сезон. Возвращение 32-летнего Кокорина в нашу команду стало возможным благодаря не только настойчивости руководства клуба, но и желанию самого игрока», — говорится в заявлении кипрской команды.

Контракт Кокорина с «Фиорентиной» истекал летом следующего года. Он провел за итальянскую команду 12 матчей и не забил ни одного гола.

В сезоне 2022/23 Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. В 30 матчах за клуб он забил 13 мячей и сделал 6 голевых передач. Россиянин помог клубу впервые в истории победить в чемпионате Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.