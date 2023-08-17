Кокорин внесен в заявку «Фиорентины» на сезон под игровым номером 91

В заявке клуба из Флоренции находится и российский форвард Александр Кокорин, выступавший в прошлом сезоне за кипрский «Арис» на правах аренды. 32-летний нападающий получил 91-й номер.

Кокорин, игравший за «Фиорентину» в нескольких товарищеских матчах перед стартом сезона, делал это под другими номерами — 9-м и 21-м.

Прошлый сезон российский форвард провёл в аренде в «Арисе», которому помог впервые в истории выиграть чемпионат Кипра. Александр Кокорин, отметившийся 13 голами и шестью результативными передачами, был признан лучшим игроком чемпионата Кипра по итогам сезона.