Александр Кокорин возвращается в «Арис»

Источник: Соцсети

«Арис» опубликовал видео, в котором анонсируется возвращение в команду российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&autoplay=1&id=456239357" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер чемпионов Кипра Алексей Шпилевский говорит Кокорину по видеосвязи, что завтра ждет его в расположении команды.

Кокорин на видео также поздравляет белорусского специалиста с выходом в групповой этап Лиги Европы. 31 августа «Арис» разгромил братиславский «Слован» со счетом 6:2 и добился путевки на групповую стадию престижного турнира. Клуб из Кипра попал в одну группу с «Глазго Рейнджерс», «Бетисом» и пражской «Спартой».

Российский нападающий на минувшей неделе впервые в новом сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» в квалификационном матче Лиги Конференций с венским «Рапидом». Однако Александр не попал в заявку клуба из Флоренции на Лигу конференций.