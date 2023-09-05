Александр Кокорин возвращается в «Арис»
Клуб из Лимасола анонсировал возвращение россиянина, выпустив видеоролик в своих соцсетях.
Клуб из Лимасола анонсировал возвращение россиянина, выпустив видеоролик в своих соцсетях.
«Арис» опубликовал видео, в котором анонсируется возвращение в команду российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины».
Главный тренер чемпионов Кипра Алексей Шпилевский говорит Кокорину по видеосвязи, что завтра ждет его в расположении команды.
Кокорин на видео также поздравляет белорусского специалиста с выходом в групповой этап Лиги Европы. 31 августа «Арис» разгромил братиславский «Слован» со счетом 6:2 и добился путевки на групповую стадию престижного турнира. Клуб из Кипра попал в одну группу с «Глазго Рейнджерс», «Бетисом» и пражской «Спартой».
Российский нападающий на минувшей неделе впервые в новом сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» в квалификационном матче Лиги Конференций с венским «Рапидом». Однако Александр не попал в заявку клуба из Флоренции на Лигу конференций.
В прошлом сезоне 32-летний Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Россиянин помог клубу впервые в истории победить в чемпионате Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.