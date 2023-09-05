Текущие события
Футбол. Зарубежный
3.09
Лечче
Салернитана
20
Футбол. Зарубежный
3.09
Эмполи
Ювентус
02
Футбол. Зарубежный
3.09
Лион
ПСЖ
14
Футбол. Зарубежный
3.09
Осасуна
Барселона
12
Футбол. Первая лига
4.09
Тюмень
Арсенал
12
Футбол. Первая лига
4.09
Родина
Торпедо
20
Все события
Футбол. Италия. Серия А. Последние результаты
3.09
Эмполи
Ювентус
02
3.09
Лечче
Салернитана
20
3.09
Интер
Фиорентина
40
3.09
Торино
Дженоа
10
2.09
Аталанта
Монца
30
2.09
Наполи
Лацио
12
2.09
Болонья
Кальяри
21
2.09
Удинезе
Фрозиноне
00
Футбол. Италия. Серия А. Все результаты
11:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Кокорин возвращается в «Арис»

Клуб из Лимасола анонсировал возвращение россиянина, выпустив видеоролик в своих соцсетях.

Фиорентина
АрисЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Соцсети

«Арис» опубликовал видео, в котором анонсируется возвращение в команду российского нападающего Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины».

Во время загрузки произошла ошибка.

Главный тренер чемпионов Кипра Алексей Шпилевский говорит Кокорину по видеосвязи, что завтра ждет его в расположении команды.

Кокорин на видео также поздравляет белорусского специалиста с выходом в групповой этап Лиги Европы. 31 августа «Арис» разгромил братиславский «Слован» со счетом 6:2 и добился путевки на групповую стадию престижного турнира. Клуб из Кипра попал в одну группу с «Глазго Рейнджерс», «Бетисом» и пражской «Спартой».

Российский нападающий на минувшей неделе впервые в новом сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» в квалификационном матче Лиги Конференций с венским «Рапидом». Однако Александр не попал в заявку клуба из Флоренции на Лигу конференций.

В прошлом сезоне 32-летний Кокорин выступал за «Арис» на правах аренды. Россиянин помог клубу впервые в истории победить в чемпионате Кипра и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Рублев — о Медведеве: Мы уже почти как семья, знаем друг друга лет...
Криштиану Роналду дал интервью на детекторе лжи
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь