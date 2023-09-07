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12:23 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболистка Эрмосо подала заявление в прокуратуру на Рубиалеса

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала заявление о возбуждении уголовного дела в отношении президента Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который без согласия поцеловал ее в губы во время церемонии награждения после финала чемпионата мира.

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Источник: AP 2023

5 сентября Эрмосо дала показания, и ее жалоба будет рассмотрена «как можно скорее», сообщил прокурор.

«Дженнифер Эрмосо подала экспресс-жалобу по фактам, которые вам всем известны, Прокуратура Национального суда рассмотрит жалобу в самое ближайшее время», — говорится в заявлении национальной прокуратуры.

По данным Reuters, Рубиалесу теперь могут быть предъявлены уголовные обвинения. Сообщалось, что главе RFEF могут быть предъявлены обвинения по уголовной статье о сексуальном насилии, которая предусматривает лишение свободы на срок от от одного до четырех лет.

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Эрмосо.

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