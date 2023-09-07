Футболистка Эрмосо подала заявление в прокуратуру на Рубиалеса

5 сентября Эрмосо дала показания, и ее жалоба будет рассмотрена «как можно скорее», сообщил прокурор.

«Дженнифер Эрмосо подала экспресс-жалобу по фактам, которые вам всем известны, Прокуратура Национального суда рассмотрит жалобу в самое ближайшее время», — говорится в заявлении национальной прокуратуры.

По данным Reuters, Рубиалесу теперь могут быть предъявлены уголовные обвинения. Сообщалось, что главе RFEF могут быть предъявлены обвинения по уголовной статье о сексуальном насилии, которая предусматривает лишение свободы на срок от от одного до четырех лет.