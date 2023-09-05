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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренера женской сборной Испании уволят из-за скандала с Рубиалесом

Главного тренера женской сборной Испании Хорхе Вильду уволят со своей должности после победы на чемпионате мира — 2023.

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Источник: Reuters

Вильда поддерживает отстраненного главу Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса, который попал в скандал из-за поцелуя с футболисткой Дженнифер Эрмосо. Теперь Высший спортивный совет Испании намерен произвести структурные изменения в футбольной федерации, чтобы избавиться от сторонников Рубиалеса, сообщает COPE.

Рубиалес попал в сексистский скандал после церемонии награждения победительниц чемпионата мира по футболу. Глава федерации схватил за голову и поцеловал в губы футболистку Дженнифер Эрмосо.

Инцидент вызвал споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес сказал, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». На внеочередном заседании Королевской испанской футбольной федерации Рубиалес заявил, что не собирается уходить в отставку. Тренер женской сборной Вильда аплодировал президенту федерации, что вызвало серьезную критику в Испании.

Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение временно отстранить Луиса Рубиалеса от должности президента Королевской испанской футбольной федерации.

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