ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет

По информации источника, ФИФА собирается добиваться того, чтобы Рубиалесу не позволяли работать в футболе 15 лет. Это максимально допустимый срок в ситуации с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Ранее ФИФА отстранила Рубиалеса на 90 дней и открыла в отношении него дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». Причиной стал скандал, который произошел после победы сборной Испании в финале чемпионата мира. Футбольный функционер крепко обнял и поцеловал в губы 33-летнюю Эрмосо, за что подвергся обструкции со стороны журналистов и болельщиков.

После отказа Рубиалеса уйти в отставку в знак протеста женскую сборную покинула большая часть тренерского штаба, а более 50 футболисток отказались выступать за национальную команду до смены руководства в RFEF. Кроме того, из-за скандала с Рубиалесом от выступлений за мужскую сборную Испании отказался нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас.

Рубиалес был избран президентом RFEF в мае 2018 года. При нем женские сборные Испании достигли серьезного прогресса. В частности, юношеские и молодежные женские сборные за пять лет четыре раза выигрывали чемпионаты Европы и трижды побеждали на чемпионатах мира. Женская сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, несмотря на то, что в первый раз испанки квалифицировались на мундиаль лишь в 2015 году.