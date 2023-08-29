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09:35 (мск), источник: Sportmail.ru

ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет

Международная федерация футбола (ФИФА) намерена на длительный срок отстранить от футбола президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Источник: AP 2023

По информации источника, ФИФА собирается добиваться того, чтобы Рубиалесу не позволяли работать в футболе 15 лет. Это максимально допустимый срок в ситуации с поцелуем футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо.

Ранее ФИФА отстранила Рубиалеса на 90 дней и открыла в отношении него дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». Причиной стал скандал, который произошел после победы сборной Испании в финале чемпионата мира. Футбольный функционер крепко обнял и поцеловал в губы 33-летнюю Эрмосо, за что подвергся обструкции со стороны журналистов и болельщиков.

После отказа Рубиалеса уйти в отставку в знак протеста женскую сборную покинула большая часть тренерского штаба, а более 50 футболисток отказались выступать за национальную команду до смены руководства в RFEF. Кроме того, из-за скандала с Рубиалесом от выступлений за мужскую сборную Испании отказался нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас.

Рубиалес был избран президентом RFEF в мае 2018 года. При нем женские сборные Испании достигли серьезного прогресса. В частности, юношеские и молодежные женские сборные за пять лет четыре раза выигрывали чемпионаты Европы и трижды побеждали на чемпионатах мира. Женская сборная Испании впервые в своей истории выиграла чемпионат мира, несмотря на то, что в первый раз испанки квалифицировались на мундиаль лишь в 2015 году.

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 ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет
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