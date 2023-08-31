Глава УЕФА Чеферин отреагировал на скандал с поцелуем футболистки
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что поцелуй главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо был неуместным.
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что поцелуй главы Королевской испанской футбольной федерации Луиса Рубиалеса футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо был неуместным.
Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса. Он принес извинения за свое поведение. Федерация созвала внеочередную ассамблею, во время выступления на которой Рубиалес заявил, что не подаст в отставку и готов защищаться в суде.
«Я юрист и один из вице-президентов ФИФА. Дело Рубиалеса находится в руках дисциплинарного органа международной федерации. Любой мой комментарий был бы равносилен давлению. Я должен сказать, что мне грустно, что такое событие омрачает победу сборной Испании. Нам нужно что-то менять. Конечно, то, что он сделал, было неуместно. Мы все это знаем. Я надеюсь, что он и сам понимает это. Пока этого достаточно, потому что решение будет принимать дисциплинарный комитет», — цитирует Чеферина L'Equipe.
В субботу дисциплинарный комитет ФИФА временно отстранил Рубиалеса от любой деятельности, связанной с футболом.
Рубиалес возглавляет Королевскую испанскую футбольную федерацию с мая 2018 года.