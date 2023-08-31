Глава УЕФА Чеферин отреагировал на скандал с поцелуем футболистки

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира, который прошел в Австралии и Новой Зеландии, Рубиалес обнял и поцеловал в губы Эрмосо. Многие журналисты и болельщики назвали его действия чрезмерными. ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении Рубиалеса. Он принес извинения за свое поведение. Федерация созвала внеочередную ассамблею, во время выступления на которой Рубиалес заявил, что не подаст в отставку и готов защищаться в суде.

«Я юрист и один из вице-президентов ФИФА. Дело Рубиалеса находится в руках дисциплинарного органа международной федерации. Любой мой комментарий был бы равносилен давлению. Я должен сказать, что мне грустно, что такое событие омрачает победу сборной Испании. Нам нужно что-то менять. Конечно, то, что он сделал, было неуместно. Мы все это знаем. Я надеюсь, что он и сам понимает это. Пока этого достаточно, потому что решение будет принимать дисциплинарный комитет», — цитирует Чеферина L'Equipe.