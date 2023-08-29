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17:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренера женской сборной Испании могут уволить в связи со скандалом с Рубиалесом

Хорхе Вильда, приведший сборную Испании к победе на чемпионате мира, может лишиться своего поста.

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Источник: AP 2023

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо после победы в финале женского чемпионата мира, после чего ФИФА временно отстранила Рубиалеса от футбола на 90 дней, запретив общаться с футболисткой.

После этого эпизода весь тренерский штаб женской сборной Испании подал в отставку, на своем посту остался только главный тренер Хорхе Вильда. 81 футболистка, в том числе 23 участницы победного для Испании ЧМ, отказались играть за команду, пока Рубиалес занимает свою должность.

На внеочередном заседании RFEF Рубиалес заявил, что не собирается уходить в отставку. Тренер женской сборной Вильда аплодировал президенту федерации, что вызвало серьезную критику в Испании.

Как сообщает журналист Гильем Балаге, RFEF рассматривает возможность увольнения Вильды. В федерации считают, что все перечисленные факты могут дать им достаточно оснований для того, чтобы отправить тренера в отставку.

Также Хорхе Вильда во время одного из матчей женского чемпионата мира схватил за грудь свою коллегу из тренерского штаба.

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