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15:02 (мск), источник: Sportmail.ru

В Испании выложили видео, где Эрмосо смеется и шутит о поцелуе с Рубиалесом

Испанский журналист Альвисе Перес выложил видео из автобуса женской сборной Испании после победы команды на чемпионате мира по футболу в Австралии.

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Источник: Reuters

На видео футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо со смехом показывает партнерам по сборной изображение, где ее поцелуй с главой Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луисом Рубиалесом сравнивается с поцелуем вратаря сборной Испании Икера Касильеса и его подруги Сары Карбонеро во время чемпионата мира 2010 года.

Через некоторое время в автобус вошел сам Рубиалес, и футболистки начали кричать слова «президент» и «целуй». В ответ на это глава RFEF сказал: «Прекратите, мне стыдно».

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Вместе с видео Перес опубликовал обращение к Эрмосо и заявил, что хочет, чтобы футболистка отправилась в тюрьму за «попытку разрушить жизнь невинного человека».

«Давайте начнем, Дженни. Почему ты хвасталась перед другими футболистками и со смехом позировала с мемом о твоем поцелуе с Рубиалесом? Почему все твои партнерши по команде, которые сейчас в шоке, кричали вместе с тобой Рубиалесу “пусть поцелуются” в автобусе после того, как увидели этот “поцелуй”? Почему вы в автобусе “в шутку” попросили Рубиалеса поцеловаться и рассмеялись, когда Луис сказал “нет, мне стыдно”? Я не хочу, чтобы ты “говорила правду”, потому что Испания уже знает ее сегодня. Я хочу, чтобы ты отправилась в тюрьму», — написал Перес в соцсетях.

Перес также заявил, что после разгоревшегося скандала Эрмосо написала в WhatsApp одной из своих подруг, что «она не знает, как это остановить». Позднее журналист выложил несколько видео с вечеринки по случаю победы Испании на турнире, во время которой Эрмосо выглядит счастливой.

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«Знаешь ли ты, Дженни, что у нас есть даже видео твоих вечеринок и твои видео из WhatsApp, потому что один из твоих друзей в шоке от того, что ты разрушаешь жизнь невинного человека?», — написал Перес.

Ранее ФИФА отстранила Рубиалеса на 90 дней и открыла в отношении него дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры». Сообщалось, что ФИФА хочет отстранить Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет.

После отказа функционера уйти в отставку с поста RFEF в знак протеста женскую сборную покинула Испании большая часть тренерского штаба, а более 80 футболисток отказались выступать за национальную команду до смены руководства в организации. Кроме того, из-за скандала с Рубиалесом от выступлений за мужскую сборную Испании отказался нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас.

Мать Рубиалеса Анхелес Бехар после разгоревшегося скандала закрылась в церкви и объявила голодовку до тех пор, пока не будет найдено решение проблемы «кровавой и бесчеловечной охоты» на ее сына.

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