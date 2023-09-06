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10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Бывший тренер женской сборной Испании назвал свое увольнение несправедливым

Испанский специалист Хорхе Вильда прокомментировал свое увольнение с поста главного тренера женской сборной Испании. Об этом сообщает издание Marca.

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Источник: Reuters

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) во вторник объявила об увольнении 42-летнего специалиста, который поддержал временно отстраненного главу RFEF Луиса Рубиалеса после скандала с поцелуем полузащитницы национальной команды Дженнифер Эрмосо.

«Я настолько хорош, насколько это возможно, после того, как стал чемпионом мира. После всего, что было достигнуто, моя советь чиста. Я выложился на сто процентов и не считаю свое увольнение справедливым. Я этого не ожидал, у меня были другие мысли о будущем. Я видел себя в Лиге наций, на Олимпийских играх», — заявил Вильда.

Хорхе Вильда возглавил женскую сборную Испании в 2015 году и привел ее к первой в истории победе на чемпионате мира. До этого Вильда на протяжении шести лет работал в юношеских женских сборных Испании, с которыми дважды побеждал на Евро и еще четыре раза выводил в финал чемпионатов мира и Европы.

Место Вильды на посту главного тренер женской сборной Испании заняла его ассистентка Монтсеррат Томе. Она стала первой женщиной в Испании, которая возглавила женскую национальную команду.

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