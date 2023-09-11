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11:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Новак Джокович возглавил рейтинг ATP после победы в США

Испанец Карлос Алькарас опустился на вторую строчку мирового рейтинга.

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Источник: AP 2023

Рейтинг возглавил серб Новак Джокович, ставший победителем завершившегося Открытого чемпионата США. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, который сохранил третью позицию в рейтинге.

Андрей Рублев поднялся с восьмого на шестое место в рейтинге.

Россиянин Карен Хачанов потерял четыре позиции и в обновленном рейтинге ATP занимает 15-е место. Роман Сафиуллин поднялся с 60-го на 56-ю строчку, Аслан Карацев — с 77-й на 63-ю. Александр Шевченко переместился с 83-го на 86-е место.

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