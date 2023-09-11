Новак Джокович возглавил рейтинг ATP после победы в США

Рейтинг возглавил серб Новак Джокович, ставший победителем завершившегося Открытого чемпионата США. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева, который сохранил третью позицию в рейтинге .

Андрей Рублев поднялся с восьмого на шестое место в рейтинге.

Россиянин Карен Хачанов потерял четыре позиции и в обновленном рейтинге ATP занимает 15-е место. Роман Сафиуллин поднялся с 60-го на 56-ю строчку, Аслан Карацев — с 77-й на 63-ю. Александр Шевченко переместился с 83-го на 86-е место.