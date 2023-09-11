Джокович обошел Серену Уильямс по победам на турнирах Большого шлема

Новак сравнялся с рекордсменкой по победам на данных турнирах с австралийкой Маргарет Корт, которая начала выигрывать титулы Большого шлема до Открытой эры, наступившей в 1968 году — после того, как профессиональные теннисисты и любители были уравнены в правах.