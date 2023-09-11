Джокович обошел Серену Уильямс по победам на турнирах Большого шлема
Таким образом, серб стал абсолютным рекордсменом по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема в Открытую эру.
Таким образом, серб стал абсолютным рекордсменом по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема в Открытую эру.
В финале US Open Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Серб завоевал свой 24-й в карьере титул на турнирах Большого шлема, обойдя на один титул Серену Уильямс.
Среди мужчин Джокович — лидер по победам. У Рафаэля Надаля 22 победы на турнирах Большого шлема, у Роджера Федерера — 20.
Новак сравнялся с рекордсменкой по победам на данных турнирах с австралийкой Маргарет Корт, которая начала выигрывать титулы Большого шлема до Открытой эры, наступившей в 1968 году — после того, как профессиональные теннисисты и любители были уравнены в правах.