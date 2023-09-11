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11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Джокович обошел Серену Уильямс по победам на турнирах Большого шлема

Таким образом, серб стал абсолютным рекордсменом по числу завоеванных титулов на турнирах Большого шлема в Открытую эру.

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Источник: Reuters

В финале US Open Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева со счетом 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.

Серб завоевал свой 24-й в карьере титул на турнирах Большого шлема, обойдя на один титул Серену Уильямс.

Среди мужчин Джокович — лидер по победам. У Рафаэля Надаля 22 победы на турнирах Большого шлема, у Роджера Федерера — 20.

Новак сравнялся с рекордсменкой по победам на данных турнирах с австралийкой Маргарет Корт, которая начала выигрывать титулы Большого шлема до Открытой эры, наступившей в 1968 году — после того, как профессиональные теннисисты и любители были уравнены в правах.

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