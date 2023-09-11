Джокович после победы на US Open рассказал о дружбе с Коби Брайантом
Новак Джокович объяснил, почему надел футболку с изображением легендарного баскетболиста Коби Брайанта после победы над Даниилом Медведевым.
Новак Джокович объяснил, почему надел футболку с изображением легендарного баскетболиста Коби Брайанта после победы над Даниилом Медведевым.
«Я подумывал о том, чтобы надеть футболку с изображением Коби Брайанта несколько дней назад. Я ни с кем этим не делился. Коби был моим близким другом. У нас было много бесед по поводу менталитета победителя.
Когда я боролся с травмами и восстанавливался, он был одним из тех, на кого я полагался больше всего. Его гибель меня ранила. Его стойкость, боевой дух будут жить вечно — я почувствовал это сегодня», — сказал Джокович на корте после финального матча.
Джокович выиграл свой 24-й турнир «Большого шлема» и повторил рекорд австралийской теннисистки Маргарет Корт по количеству побед на соревнованиях.
Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в январе 2020 года в возрасте 41 года. Атакующий защитник провел 20 сезонов в НБА и был лидером «Лос-Анджелес Лейкерс», с которым пять раз становился чемпионом НБА. В составе сборной США Коби дважды становился олимпийским чемпионом по баскетболу.