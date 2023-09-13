Игрок ЦСКА перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

«Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок. Он доказал еще во время сборов, что ему подходит тот футбол, в который играют “Крылья”. Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке — это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесет много пользы “Крыльям Советов”, — отметил спортивный директор “Крыльев” Сергей Корниленко.