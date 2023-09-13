Игрок ЦСКА перешел в «Крылья Советов» на правах аренды
Егор Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2023/24 с опцией последующего выкупа трансфера, сообщается на официальном сайте команды.
Егор Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2023/24 с опцией последующего выкупа трансфера, сообщается на официальном сайте команды.
Футболист будет играть за «Крылья» под 41 номером.
«Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок. Он доказал еще во время сборов, что ему подходит тот футбол, в который играют “Крылья”. Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке — это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесет много пользы “Крыльям Советов”, — отметил спортивный директор “Крыльев” Сергей Корниленко.
20-летний Ушаков дебютировал за ЦСКА в апреле 2022 года. На его счету 13 матчей за армейцев, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.