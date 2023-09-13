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19:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок ЦСКА перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Егор Ушаков перешел в «Крылья Советов» на правах аренды до конца сезона-2023/24 с опцией последующего выкупа трансфера, сообщается на официальном сайте команды.

ЦСКА
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Источник: РИА "Новости"

Футболист будет играть за «Крылья» под 41 номером.

«Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок. Он доказал еще во время сборов, что ему подходит тот футбол, в который играют “Крылья”. Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке — это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесет много пользы “Крыльям Советов”, — отметил спортивный директор “Крыльев” Сергей Корниленко.

20-летний Ушаков дебютировал за ЦСКА в апреле 2022 года. На его счету 13 матчей за армейцев, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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 Игрок ЦСКА перешел в «Крылья Советов» на правах аренды
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