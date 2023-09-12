Стало известно, какой тренер возглавил рейтинг трат на трансферы за всю историю РПЛ
Премьер-лига: таблица и календарь
Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг тренеров по тратам на трансферы.
Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг тренеров по тратам на трансферы.
Лидером Российской Премьер-Лиги по тратам за всю историю турнира стал нынешний главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин. На его счету 58 трансферов на сумму € 246,06 млн.
Топ-10 тренеров РПЛ по тратам на трансферы выглядит так: