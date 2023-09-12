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14:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, какой тренер возглавил рейтинг трат на трансферы за всю историю РПЛ

Интернет-портал Transfermarkt составил рейтинг тренеров по тратам на трансферы.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Лидером Российской Премьер-Лиги по тратам за всю историю турнира стал нынешний главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин. На его счету 58 трансферов на сумму € 246,06 млн.

Топ-10 тренеров РПЛ по тратам на трансферы выглядит так:

  1. Валерий Карпин: 58 трансферов — € 246,06 млн;
  2. Сергей Семак: 29 трансферов — € 223,69 млн;
  3. Лучано Спаллетти: 18 трансферов — € 185,66 млн;
  4. Курбан Бердыев: 74 трансфера — € 157,14 млн;
  5. Леонид Слуцкий: 52 трансфера — € 135,87 млн;
  6. Гус Хиддинк: 11 трансферов — € 119 млн;
  7. Виктор Гончаренко: 36 трансферов — € 109,66 млн;
  8. Дик Адвокат: 15 трансферов — € 102,8 млн;
  9. Юрий Семин: 41 трансфер — € 100,92 млн;
  10. Роберто Манчини: 12 трансферов — € 95 млн.

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