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Футбол. Кубок России. Все результаты
14:29 (мск), источник: Sportmail.ru

РФС добился от УЕФА согласия на проведение матчей Кубка России в дни еврокубков

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, что УЕФА сделал исключение для России, разрешив проводить матчи национального Кубка в дни еврокубков.

Кубок России: результаты и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября, а 20 и 21 сентября пойдут первые матчи Лиги Европы и Лиги конференций. В эти дни состоятся встречи четвертого тура пути РПЛ Кубка России.

"РФС находится в диалоге с клубами РПЛ, основным вещателем и титульным партнером по поводу назначения времени начала матчей Кубка России. Каждый тур пути РПЛ состоит из восьми матчей, которые мы разбиваем на два-три дня. При составлении расписания мы учитываем множество факторов: календарь РПЛ, необходимость обеспечить перерыв между играми в 48 часов, усложненная текущая логистика и другие.

Также существует ряд ограничений: по умолчанию в дни проведения еврокубков УЕФА требует от национальных федераций и вещателя очищать календарь и телеэфир от внутренних матчей. РФС удалось добиться от европейского футбольного союза согласия на проведение кубковых матчей осенью в будние дни. УЕФА выдвинул условие заканчивать игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч«, — приводит слова Митрофанова “РИА Новости Спорт”.

«Мы осознаем неудобства, которые создает раннее начало некоторых матчей 4-го и 5-го тура пути РПЛ, для болельщиков, которые хотели бы посмотреть игру на стадионе. С другой стороны, мы хотим учитывать и интересы сотен тысяч людей у телеэкранов, которым хочется иметь возможность посмотреть не один, а несколько матчей Кубка России на общедоступном федеральном канале, что определенно было бы невозможно при параллельном начале встреч», — добавил Максим Митрофанов.

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РФС добился от УЕФА согласия на проведение матчей Кубка России в...
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