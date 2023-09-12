РФС добился от УЕФА согласия на проведение матчей Кубка России в дни еврокубков

Групповой этап Лиги чемпионов стартует 19 сентября, а 20 и 21 сентября пойдут первые матчи Лиги Европы и Лиги конференций. В эти дни состоятся встречи четвертого тура пути РПЛ Кубка России.

"РФС находится в диалоге с клубами РПЛ, основным вещателем и титульным партнером по поводу назначения времени начала матчей Кубка России. Каждый тур пути РПЛ состоит из восьми матчей, которые мы разбиваем на два-три дня. При составлении расписания мы учитываем множество факторов: календарь РПЛ, необходимость обеспечить перерыв между играми в 48 часов, усложненная текущая логистика и другие.

Также существует ряд ограничений: по умолчанию в дни проведения еврокубков УЕФА требует от национальных федераций и вещателя очищать календарь и телеэфир от внутренних матчей. РФС удалось добиться от европейского футбольного союза согласия на проведение кубковых матчей осенью в будние дни. УЕФА выдвинул условие заканчивать игры не менее чем за 15 минут до старта еврокубковых встреч«, — приводит слова Митрофанова “РИА Новости Спорт”.