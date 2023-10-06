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09:34 (мск), источник: Sportmail.ru

Златан негативно высказался об игроках, переехавших в Саудовскую Аравию

Бывший нападающий «Милана» и «Пари Сен-Жермен» Златан Ибрагимович высказался о футболистах, которые минувшим летом перешли в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Daily Star.

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Источник: Reuters

«Некоторым игрокам необходимо завершать свою карьеру на большой сцене, потому что это высшая точка вашей карьеры. Вас должны помнить за ваш талант, а не за то, что вы заработали. Потому что, иначе ради чего мы тренируемся каждый день, за что нас признают, — это наш талант, и именно за это вы хотите, чтобы нас помнили.

Поэтому я думаю, что некоторые игроки, достигшие определенного уровня, должны остановиться на определенном этапе, и это большой этап. Нельзя уйти на более низкую ступень и закончить карьеру по-другому. Но некоторым игрокам нужны были ситуации, в которых можно заработать много денег, потому что они заработали недостаточно», — сказал Ибрагимович.

В июне 2023 года Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Последним клубом 42-летнего нападающего был «Милан».

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