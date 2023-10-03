Златан Ибрагимович: Секс лучше забитых голов
Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович сравнил футбол с сексом.
Бывший футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович сравнил футбол с сексом.
«Секс лучше. У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, ему стоит обратиться за помощью», — приводит слова Ибрагимовича итальянский портал Sportface.
3 октября Златану Ибрагимовичу исполнилось 42 года. Футболист завершил карьеру летом 2023 года. На профессиональном уровне Ибрагимович выступал 24 года.
Последним клубом шведа был итальянский «Милан», в составе которого он выиграл чемпионат Италии. Также Ибрагимович был известен по выступлениям за «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
Портал FourFourTwo в своем недавно опубликованном рейтинге включил Златана в число лучших футболистов «нулевых».