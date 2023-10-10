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09:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду хочет продлить контракт с саудовским клубом до 2027 года. Об этом сообщает журналист Али Аль-Харби.

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Источник: Reuters

По информации источника, 38-летний португалец сообщил руководству клуба о своем желании перед отъездом в сборную Португалии для участия в отборочных матчах Евро-2024. Роналду планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года, а затем завершить карьеру в саудовском клубе.

Роналду перешел в «Аль-Наср» минувшей зимой на правах свободного агента. За саудовский клуб португалец провел 30 матчей, в которых забил 25 мячей и сделал восемь результативных передач. Действующий контракт португальца с «Аль-Насром» рассчитан до июня 2025 года.

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