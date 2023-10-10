Роналду хочет продлить контракт с «Аль-Насром»

По информации источника, 38-летний португалец сообщил руководству клуба о своем желании перед отъездом в сборную Португалии для участия в отборочных матчах Евро-2024. Роналду планирует сыграть на чемпионате мира 2026 года, а затем завершить карьеру в саудовском клубе.