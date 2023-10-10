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11:34 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Мануэль Нойер уже в октябре сможет вернуться на поле

Голкипер «Баварии» и сборной Германии не играет с декабря 2022 года.

БаварияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

10 месяцев назад Мануэль Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. В июле Нойер перенес операцию по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости. В конце августа футболист впервые с момента получения перелома начал тренироваться вместе с другими вратарями «Баварии». В четверг голкипер вернулся к частичным занятиям в общей группе.

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Нойер примет участие в матче девятого тура Бундеслиги с «Дармштадтом» 28 октября.
Также есть вероятность, что вратарь сыграет в матче восьмого тура с «Майнцем» 21 октября и во встрече группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем» 24 октября.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он стал 11-кратным чемпионом Германии, пять раз выиграл Кубок страны и дважды — Лигу чемпионов.

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