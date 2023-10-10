СМИ: Мануэль Нойер уже в октябре сможет вернуться на поле

10 месяцев назад Мануэль Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. В июле Нойер перенес операцию по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости. В конце августа футболист впервые с момента получения перелома начал тренироваться вместе с другими вратарями «Баварии». В четверг голкипер вернулся к частичным занятиям в общей группе.

По информации немецкого журналиста Флориана Плеттенберга, Нойер примет участие в матче девятого тура Бундеслиги с «Дармштадтом» 28 октября.

Также есть вероятность, что вратарь сыграет в матче восьмого тура с «Майнцем» 21 октября и во встрече группового этапа Лиги чемпионов с турецким «Галатасараем» 24 октября.