«Реал» продлил контракты с Вальверде и Камавинга с отступными 1 млрд евро

По информации источника, оба игрока продлили контракт с мадридским клубом до 2028 года с повышением заработной платы. В обоих соглашениях были прописаны отступные в размере одного миллиарда евро. При этом журналист Фабрицио Романо сообщает, что контракт с Камавинга был продлен до 2029 года.

Сообщается, что «Реал» пошел на такой шаг из-за опасений по поводу повышенного интереса к игрокам со стороны других клубов, в том числе и из Саудовской Аравии.

Предыдущие соглашения Вальверде и Камавинга были рассчитаны до 2027 года. По их условиям зарплата обоих игроков составляла около восьми миллионов евро в год.