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Футбол. Испания. Примера. Все результаты
15:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» продлил контракты с Вальверде и Камавинга с отступными 1 млрд евро

Мадридский «Реал» подписал новые контракты с полузащитниками Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга на улучшенных условиях. Об этом сообщает Cadena COPE.

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Источник: AFP 2023

По информации источника, оба игрока продлили контракт с мадридским клубом до 2028 года с повышением заработной платы. В обоих соглашениях были прописаны отступные в размере одного миллиарда евро. При этом журналист Фабрицио Романо сообщает, что контракт с Камавинга был продлен до 2029 года.

Сообщается, что «Реал» пошел на такой шаг из-за опасений по поводу повышенного интереса к игрокам со стороны других клубов, в том числе и из Саудовской Аравии.

Предыдущие соглашения Вальверде и Камавинга были рассчитаны до 2027 года. По их условиям зарплата обоих игроков составляла около восьми миллионов евро в год.

Уругваец Вальверде выступает за мадридский «Реал» с 2018 года. На его счету 215 матчей, в которых он забил 19 мячей и сделал 18 результативных передач. Футболист сборной Франции Камавинга перешел в «Реал» в 2021 году и провел за «сливочных» 110 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью голевыми передачами.

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