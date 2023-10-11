Роналду грозит 99 ударов плетьми за нарушение закона Ирана
Криштиану Роналду обнял иранскую художницу во время пребывания в стране, что может трактоваться как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке.
Криштиану Роналду обнял иранскую художницу во время пребывания в стране, что может трактоваться как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке.
Португальскому футболисту Криштиану Роналду могут назначить 99 ударов плетьми в качестве наказания за нарушение закона Ирана после появившегося видео, на котором нападающий обнял иранскую художницу с ограниченными возможностями. сообщает иранский портал Rouydad24.
По информации источника, причиной такого сурового наказания стало поведение португальца — 19 сентября Роналду обнял и поцеловал иранскую художницу после гостевого матча азиатской Лиги чемпионов с «Персеполисом», нарушив тем самым строгие законы страны.
В соответствии с уголовным кодексом Ирана действия Роналду могут трактовать как прелюбодеяние, совершенное лицом, не состоящим в браке. Роналду может быть наказан за нарушение бичеванием в размере 99 ударов кнутом в случае повторного визита в Иран.
В декабре 2022 года Криштиану Роналду перешел в саудовский клуб «Аль-Наср». В нынешнем сезоне португалец отметился 11 голами и шестью голевыми передачами в 11 сыгранных матчах во всех турнирах. После девяти туров чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» располагается на третьей позиции с 19 очками.