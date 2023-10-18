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10:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Французский министр обвинил Бензема в связях с террористической организацией

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что футболист Карим Бензема имеет связи с террористической организацией.

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Источник: Reuters

Бензема, выступающий за футбольный клуб «Аль-Иттихад», ранее разместил в одной из соцсетей пост в поддержку жителей Газы.

«Господин Карим Бензема имеет печально известные связи с организацией “Братья-мусульмане” (движение запрещено в РФ как террористическое)», — приводит слова министра издание Marca.

Обладатель награды «Золотой мяч» пополнил состав действующего чемпиона Саудовской Про-Лиги летом 2023 года. Бензема перешел из «Реала», он подписал контракт до июня 2026 года.

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