Французский министр обвинил Бензема в связях с террористической организацией

Бензема, выступающий за футбольный клуб «Аль-Иттихад», ранее разместил в одной из соцсетей пост в поддержку жителей Газы.

«Господин Карим Бензема имеет печально известные связи с организацией “Братья-мусульмане” (движение запрещено в РФ как террористическое)», — приводит слова министра издание Marca.