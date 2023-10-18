Президента «Барселоны» обвинили во взяточничестве

Высший суд Каталонии решил «расширить статус подследственного на действующего президента “Барселоны”». Его подозревают во взяточничестве. Ранее суд также обвинил футбольный клуб в этом преступлении по данному делу.

В феврале 2023 года в СМИ появилась информация, что с 2016 по 2018 год «Барселона» заплатила бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях.

По информации газеты El Pais, представители Негрейры передавали письма в офис «Барселоны» перед матчем чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видеоматериал с анализом профиля арбитра, которому предстояло судить матч каталонского клуба.