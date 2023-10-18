Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Динамо Вл
Ротор
10
Футбол. Кубок России
16:00
Волгарь
Енисей
Футбол. Кубок России
17:00
Нефтехимик
Форте
Футбол. Кубок России
19:00
Химки
Уфа
Футбол. Кубок России
19:00
Черноморец
КАМАЗ
Футбол. Сборные
03:00
Мексика
Германия
22
Все события
Футбол. Испания. Примера. Последние результаты
8.10
Гранада
Барселона
22
8.10
Алавес
Бетис
11
8.10
Сельта
Хетафе
22
8.10
Атлетико
Реал Сосьедад
21
8.10
Вильярреал
Лас-Пальмас
12
7.10
Севилья
Райо Вальекано
22
7.10
Мальорка
Валенсия
11
7.10
Реал
Осасуна
40
Футбол. Испания. Примера. Все результаты
13:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Президента «Барселоны» обвинили во взяточничестве

Жоан Лапорта привлечен по делу о консультациях по арбитрам по делу о получении платежей бывшим заместителем председателя технического комитета арбитров Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марией Энрикесом Негрейрой.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Высший суд Каталонии решил «расширить статус подследственного на действующего президента Барселоны”». Его подозревают во взяточничестве. Ранее суд также обвинил футбольный клуб в этом преступлении по данному делу.

В феврале 2023 года в СМИ появилась информация, что с 2016 по 2018 год «Барселона» заплатила бывшему вице-президенту испанского судейского комитета Энрикесу Негрейре почти 1,4 миллиона евро за отчеты о судьях.

По информации газеты El Pais, представители Негрейры передавали письма в офис «Барселоны» перед матчем чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видеоматериал с анализом профиля арбитра, которому предстояло судить матч каталонского клуба.

В марте 2023 года суд принял жалобу прокуратуры на «Барселону», в ней утверждается, что в период с 2001 по 2018 год клуб выплатил Негрейре более 7 миллионов евро. В конце сентября «Барселоне» были предъявлены обвинения в подкупе по делу Негрейры.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Андрей Аршавин: от покера в ворота «Ливерпуля» до должности в «Зените»
Источник: Абаскаль отстранил Соболева от тренировок со «Спартаком»
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь