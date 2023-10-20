Александр Головин возобновил тренировки с «Монако»

27-летний российский полузащитник выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне монегаски удачно стартовали в чемпионате Франции и после 8 туров лидируют в турнирной таблице, опережая на два очка главного фаворита — «ПСЖ». Головин — ключевой игрок полузащиты «Монако». В новом сезоне он забил два мяча, сделал одну голевую передачу и дважды попадал в символическую сборную по итогам тура по версии L'Equipe.