Александр Головин возобновил тренировки с «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин смог восстановиться после повреждения и уже тренируется в общей группе.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин смог восстановиться после повреждения и уже тренируется в общей группе.
Игрок сборной России Александр Головин из-за небольшой травмы не сыграл в октябре против сборных Камеруна и Кении.
Пресс-аташе клуба Лиги 1 Жюльен Кревелье заявил, что россиянин сумел восстановился после повреждения,
«Состояние Головина значительно лучше. Он вернулся к тренировкам в общей группе», — сказал Кревелье корреспонденту Sport24.
27-летний российский полузащитник выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне монегаски удачно стартовали в чемпионате Франции и после 8 туров лидируют в турнирной таблице, опережая на два очка главного фаворита — «ПСЖ». Головин — ключевой игрок полузащиты «Монако». В новом сезоне он забил два мяча, сделал одну голевую передачу и дважды попадал в символическую сборную по итогам тура по версии L'Equipe.