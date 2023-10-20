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16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Александр Головин возобновил тренировки с «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин смог восстановиться после повреждения и уже тренируется в общей группе.

Монако
РоссияЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игрок сборной России Александр Головин из-за небольшой травмы не сыграл в октябре против сборных Камеруна и Кении.

Пресс-аташе клуба Лиги 1 Жюльен Кревелье заявил, что россиянин сумел восстановился после повреждения,

«Состояние Головина значительно лучше. Он вернулся к тренировкам в общей группе», — сказал Кревелье корреспонденту Sport24.

27-летний российский полузащитник выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне монегаски удачно стартовали в чемпионате Франции и после 8 туров лидируют в турнирной таблице, опережая на два очка главного фаворита — «ПСЖ». Головин — ключевой игрок полузащиты «Монако». В новом сезоне он забил два мяча, сделал одну голевую передачу и дважды попадал в символическую сборную по итогам тура по версии L'Equipe.

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