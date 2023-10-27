Нойер сыграет в Бундеслиге впервые после 10-месячного перерыва
Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сыграет в матче 9-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта».
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Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер сыграет в матче 9-го тура чемпионата Германии против «Дармштадта».
Встреча пройдет в субботу на «Альянц Арене».
Напомним, 10 месяцев назад Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. В июле спортсмен перенес операцию по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости. В конце августа он впервые с момента получения перелома начал тренироваться вместе с другими вратарями «Баварии». В начале октября голкипер вернулся к частичным занятиям в общей группе.
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенского клуба он стал 11-кратным чемпионом Германии, пять раз выиграл Кубок страны и дважды — Лигу чемпионов.