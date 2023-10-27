Нойер сыграет в Бундеслиге впервые после 10-месячного перерыва

Напомним, 10 месяцев назад Нойер получил перелом голени, катаясь на лыжах в отпуске. В июле спортсмен перенес операцию по удалению металлических имплантатов из правой малоберцовой кости. В конце августа он впервые с момента получения перелома начал тренироваться вместе с другими вратарями «Баварии». В начале октября голкипер вернулся к частичным занятиям в общей группе.