Маркус Рэшфорд после разгрома от «Сити» поехал в ночной клуб

Как сообщает Daily Mail. Рэшфорд, которому 31 октября исполняется 26 лет, сразу после чувствительного поражения в дерби вместе с защитником «Манчестер Юнайтед» Тиреллом Маласией поехал в ночной клуб «Chinawhite». Одноклубники пробыли в ночном заведении до утра, но при этом не пропустили тренировку команды 30 октября.

По версии источника, Рэшфорд рискует навлечь на себя гнев главного тренера Эрика тен Хага, известного своим отношением к дисциплине. Тем более, что дела в клубе идут не очень хорошо. «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место после 10 туров АПЛ. Маркус Рэшфорд в новом сезоне отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 13 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.