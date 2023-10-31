Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Крылья Советов
Футбол. Кубок России
20:30
Балтика
Ахмат
Футбол. Зарубежный
30.10
Эмполи
Аталанта
03
Футбол. Зарубежный
30.10
Лацио
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
30.10
Гранада
Вильярреал
23
Футбол. Кубок России
1.11
Сочи
Факел
Все события
Футбол. Англия. Премьер-лига. Последние результаты
29.10
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити
03
29.10
Астон Вилла
Лутон Таун
31
29.10
Брайтон
Фулхэм
11
29.10
Ливерпуль
Ноттингем Форест
30
29.10
Вест Хэм
Эвертон
01
28.10
Вулверхэмптон
Ньюкасл Юнайтед
22
28.10
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
50
28.10
Борнмут
Бернли
21
Футбол. Англия. Премьер-лига. Все результаты
13:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Маркус Рэшфорд после разгрома от «Сити» поехал в ночной клуб

Игрок «Манчестер Юнайтед» после поражения в дерби поехал на вечеринку, в честь своего дня рождения.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

29 октября «Манчестер Юнайтед» в матче 10-го тура Английской Премьер-лиги проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:3. Дублем в матче отметился Эрлинг Холанд.

Как сообщает Daily Mail. Рэшфорд, которому 31 октября исполняется 26 лет, сразу после чувствительного поражения в дерби вместе с защитником «Манчестер Юнайтед» Тиреллом Маласией поехал в ночной клуб «Chinawhite». Одноклубники пробыли в ночном заведении до утра, но при этом не пропустили тренировку команды 30 октября.

По версии источника, Рэшфорд рискует навлечь на себя гнев главного тренера Эрика тен Хага, известного своим отношением к дисциплине. Тем более, что дела в клубе идут не очень хорошо. «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место после 10 туров АПЛ. Маркус Рэшфорд в новом сезоне отметился 1 голом и 3 результативными передачами в 13 матчах «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Лаутаро: Месси выиграл бы 15 «Золотых мячей», если бы не Роналду
«Челси» подготовил рождественский подарок для своих фанатов
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь