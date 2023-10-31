Слуцкий может возглавить казахстанский «Актобе»

По информации источника, российский специалист входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе». Вместе с ним казахстанский клуб рассматривает кандидатуру Магомеда Адиева, который сейчас возглавляет сборную Казахстана.

Нынешний главный тренер «Актобе» Андрей Карпович близок к уходу из клуба. В этом сезоне он занял с клубом третье место в чемпионате Казахстана и получил право сыграть в первом отборочном раунде Лиги конференций в следующем сезоне.