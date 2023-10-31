Слуцкий может возглавить казахстанский «Актобе»
Леонид Слуцкий попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера казахстанского клуба «Актобе». Об этом сообщает Metaratings.
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Леонид Слуцкий попал в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера казахстанского клуба «Актобе». Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, российский специалист входит в число основных кандидатов на должность главного тренера «Актобе». Вместе с ним казахстанский клуб рассматривает кандидатуру Магомеда Адиева, который сейчас возглавляет сборную Казахстана.
Нынешний главный тренер «Актобе» Андрей Карпович близок к уходу из клуба. В этом сезоне он занял с клубом третье место в чемпионате Казахстана и получил право сыграть в первом отборочном раунде Лиги конференций в следующем сезоне.
Последний клубом Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года.