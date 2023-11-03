УЕФА отклонил апелляцию «Барселоны» на штраф в 500 тысяч евро
Штраф был выписан каталонскому клубу за нарушение финансовой отчетности в 2022 году.
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Штраф был выписан каталонскому клубу за нарушение финансовой отчетности в 2022 году.
Жалоба «Барселоны» была рассмотрена и оставлена без удовлетворения апелляционной палатой органа финансового контроля клубов УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.
Санкции применены из-за ошибок в отчетности за 2022 год. Неверно была отражена прибыль от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.
В «Барселоне» считают в том, что примененное к ним наказание не соответствует тяжести нарушения, и отмечают, что Ла Лига иначе трактует подобные операции.