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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

УЕФА отклонил апелляцию «Барселоны» на штраф в 500 тысяч евро

Штраф был выписан каталонскому клубу за нарушение финансовой отчетности в 2022 году.

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Источник: БЕЛТА

Жалоба «Барселоны» была рассмотрена и оставлена без удовлетворения апелляционной палатой органа финансового контроля клубов УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

Санкции применены из-за ошибок в отчетности за 2022 год. Неверно была отражена прибыль от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.

В «Барселоне» считают в том, что примененное к ним наказание не соответствует тяжести нарушения, и отмечают, что Ла Лига иначе трактует подобные операции.

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