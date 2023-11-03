УЕФА отклонил апелляцию «Барселоны» на штраф в 500 тысяч евро

Жалоба «Барселоны» была рассмотрена и оставлена без удовлетворения апелляционной палатой органа финансового контроля клубов УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.

Санкции применены из-за ошибок в отчетности за 2022 год. Неверно была отражена прибыль от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), которая не является соответствующим доходом в соответствии с правилами.