Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:45
Боруссия Д
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Еврокубки
20:45
Шахтер
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Атлетико
Селтик
Футбол. Еврокубки
23:00
Лацио
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Антверпен
Футбол. Зарубежный
6.11
Тоттенхэм Хотспур
Челси
14
Футбол. Зарубежный
6.11
Хетафе
Кадис
10
Футбол. Зарубежный
6.11
Торино
Сассуоло
21
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
26Пашня в Воронеже: «Факел» обыграл «Спартак» на ужасном поле
10:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-тренер «Спартака» Эмери попал в топ-10 действующих тренеров мира

Бывший главный тренер московского «Спартака», а ныне наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери попал в топ-10 действующих футбольных тренеров по версии FourFourTwo.

Наверх
Источник: AP 2023

Список десяти лучших действующих футбольных тренеров по версии FourFourTwo:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

2. Юрген Клопп («Ливерпуль»);

3. Карло Анчелотти («Реал» Мадрид);

4. Микель Артета («Арсенал»);

5. Томас Тухель («Бавария»);

6. Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед»);

7. Хави («Барселона»);

8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»);

9. Унаи Эмери («Астон Вилла»);

10. Диего Симеоне («Атлетико» Мадрид).

Эмери подписал контракт с красно-белыми летом 2012 года, он был рассчитан на два года. Однако, уже в ноябре 2012 года испанский специалист покинул свой пост после разгромного поражения со счетом 1:5 от «Динамо» в рамках 17-го тура чемпионата России.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Болельщики «Милана» напали на фанатов «ПСЖ» перед матчем ЛЧ
Названы самые эффективные упражнения для женщин в спортивном зале
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь