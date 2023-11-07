Экс-тренер «Спартака» Эмери попал в топ-10 действующих тренеров мира
Бывший главный тренер московского «Спартака», а ныне наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери попал в топ-10 действующих футбольных тренеров по версии FourFourTwo.
Бывший главный тренер московского «Спартака», а ныне наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери попал в топ-10 действующих футбольных тренеров по версии FourFourTwo.
Список десяти лучших действующих футбольных тренеров по версии FourFourTwo:
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);
2. Юрген Клопп («Ливерпуль»);
3. Карло Анчелотти («Реал» Мадрид);
4. Микель Артета («Арсенал»);
5. Томас Тухель («Бавария»);
6. Эдди Хау («Ньюкасл Юнайтед»);
7. Хави («Барселона»);
8. Роберто Де Дзерби («Брайтон»);
9. Унаи Эмери («Астон Вилла»);
10. Диего Симеоне («Атлетико» Мадрид).
Эмери подписал контракт с красно-белыми летом 2012 года, он был рассчитан на два года. Однако, уже в ноябре 2012 года испанский специалист покинул свой пост после разгромного поражения со счетом 1:5 от «Динамо» в рамках 17-го тура чемпионата России.