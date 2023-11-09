Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу побед в Лиге чемпионов

Всего на счету Анчелотти 195 матчей в Лиге чемпионов. В качестве тренера он дебютировал в этом турнире вместе с «Пармой» в сезоне 1997/98. После он руководил в Лиге чемпионов «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Баварией» и «Наполи». Анчелотти дважды удавалось привести «Милан» к победе в турнире (2003, 2007), после чего он повторил этот успех с мадридским «Реалом» (2014, 2022).