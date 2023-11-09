Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу побед в Лиге чемпионов
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов в качестве главного тренера. Об этом сообщает MisterChip.
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов в качестве главного тренера. Об этом сообщает MisterChip.
В домашнем матче с «Брагой» (3:0) 64-летний специалист одержал свою 116-ю тренерскую победу в Лиге чемпионов. Итальянец установил новый рекорд турнира, обойдя по количеству побед бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.
Кроме того, эта игра стала для Анчелотти юбилейной 1300-й в качестве главного тренера.
Всего на счету Анчелотти 195 матчей в Лиге чемпионов. В качестве тренера он дебютировал в этом турнире вместе с «Пармой» в сезоне 1997/98. После он руководил в Лиге чемпионов «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Баварией» и «Наполи». Анчелотти дважды удавалось привести «Милан» к победе в турнире (2003, 2007), после чего он повторил этот успех с мадридским «Реалом» (2014, 2022).