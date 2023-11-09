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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:05 (мск), источник: Sportmail.ru

Анчелотти побил рекорд Фергюсона по числу побед в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти установил рекорд по количеству побед в Лиге чемпионов в качестве главного тренера. Об этом сообщает MisterChip.

Реал
БрагаЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В домашнем матче с «Брагой» (3:0) 64-летний специалист одержал свою 116-ю тренерскую победу в Лиге чемпионов. Итальянец установил новый рекорд турнира, обойдя по количеству побед бывшего главного тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

Кроме того, эта игра стала для Анчелотти юбилейной 1300-й в качестве главного тренера.

Всего на счету Анчелотти 195 матчей в Лиге чемпионов. В качестве тренера он дебютировал в этом турнире вместе с «Пармой» в сезоне 1997/98. После он руководил в Лиге чемпионов «Ювентусом», «Миланом», «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Баварией» и «Наполи». Анчелотти дважды удавалось привести «Милан» к победе в турнире (2003, 2007), после чего он повторил этот успех с мадридским «Реалом» (2014, 2022).

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