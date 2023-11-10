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12:26 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщики «Барселоны» смогут разместить свой прах на «Камп Ноу»

«Барселона» предоставит фанатам клуба возможность за деньги разместить свой прах на обновленном стадионе «Камп Ноу». Об этом сообщает пресс-служба команды.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2023

После реконструкции на территории стадиона появится специальный мемориал на 26,6 тыс. погребальных урн. Разместить свой прах после смерти в нем смогут все желающие, заплатив за это в зависимости от времени хранения от 250 до 6000 евро. Члены фанатского клуба «Барселоны» уже получили ранний доступ к заказу данной услуги.

Стадион «Камп Ноу» в Барселоне был закрыт на реконструкцию в июне. Ожидается, что работы по усовершенствованию стадиона будут закончены к 2026 году. Обновленный «Камп Ноу» сможет вместить 106 тыс. зрителей, что сделает его единственным стадионом в Европе с вместимостью свыше 100 тыс.

«Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Жироны» на четыре очка. На время реконструкции «Камп Ноу» каталонцы будут играть на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса, вмещающем около 56 тыс. зрителей.

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